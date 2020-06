Gefälschte Krebspräparate: Weitere Mittel betroffen

Nicht drei, sondern fünf Krebsmedikamente sind von der im April bekannt gewordenen Affäre rund um gefälschte Arzneimittel betroffen: Das gab jetzt das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen bekannt. Auch von den Medikamenten Avastin und MabThera sind in Italien Durchstechflaschen gestohlen und worden. Bisher war dies nur von den Präparaten Herceptin, Alimta und Remicade bekannt. Verfälschungen des Arzneimittels wurden bisher aber nur bei einer kleinen Zahl von Herceptin-Flaschen gefunden (nicht in Österreich). Wie schon Ende April sind auch diesmal Chargen betroffen, die zum Teil auch nach Österreich geliefert wurden – ein Rückruf wurde eingeleitet. "Wir haben bis jetzt allerdings kein gefälschtes Produkt in Österreich gefunden und auch keinen Hinweis, dass Patienten in Österreich zu Schaden gekommen sind", sagt Christa Wirthumer-Hoche, Geschäftsfeldleiterin der Ages-Medizinmarktaufsicht.