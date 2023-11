Wie Gedichte gegen Einsamkeit und Isolation wirken

Gedichte helfe, GefĂŒhle fokussieren

Die Studie, die vor der Veröffentlichung von unabhĂ€ngigen Experten begutachtet worden war, nutzte die Angaben von 400 Personen. Sie hatten sich wĂ€hrend der Lockdowns der Jahre 2020 und 2021 auf der Plattform poetryandcovidarchive.com registriert. Etwas mehr als die HĂ€lfte der Befragten gab an, dass ihnen das Lesen und/oder Schreiben von Gedichten geholfen habe, mit ihren GefĂŒhlen von Einsamkeit und Isolation besser umzugehen. Unter jenen Befragten, denen Poesie auf diese Weise half, mit GefĂŒhlen von Angst und Depression umzugehen (knapp 50 Prozent), fĂŒhlten sich 34 Prozent „weniger Ă€ngstlich“, 24 Prozent fĂŒhlten sich besser in der Lage, „mit meinen Problemen umzugehen“. Die restlichen Prozentpunkte entfielen in der Studie auf Hilfe durch die Poesie im Trauerfall und bei anhaltenden psychischen Gesundheitsproblemen.

Abgesteckter Fokus wurde untersucht

Die Autoren rĂ€umen allerdings ein, dass die Ergebnisse keine völlige Neuigkeit seien. Der positive Wert von Lesen und Schreiben von Gedichten auf die Gesundheit sei seit den 1980er-Jahren klar belegt worden. Die aktuelle Untersuchung nutzte aber den abgesteckten Fokus durch die Lockdowns. Das Schreiben von Gedichten habe in dieser speziellen Situation einen doppelten Nutzen deutlich gezeigt: Trost zu finden durch Gleichgesinnte, aber auch in der Sprache. Die Nutzung des literarischen Genres habe gleichzeitig einen Blick von außen auf die Pandemie ermöglicht.