Von Kneipp bis Ayurveda, von pflanzlichen Heilmitteln bis zur Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) – die Ganzheitsmedizin ist ein weites Feld. Nicht jede Therapie passt für jeden Patienten – und nicht für alle Anwendungen existieren genügend wissenschaftliche Belege. Dieses Vakuum zu schließen, ist eines der Anliegen des Masterlehrgangs „Ganzheitliche Therapie und Salutogenese“ an der FH Campus Wien.

Lehrgangsleiter Gerhard Hubmann sieht das berufsbegleitende Postgraduate-Studium (vier Semester, 13.000 €) als „Weiterbildung, die sich in bereits Bestehendes einfügen und Perspektiven sowie Beratungskompetenz in den Gesundheitsberufen erweitern soll. Mit dem Master schaffen wir ein Qualitätslevel, das es in dieser Art bisher nicht gab in Österreich“.

Dass nur Studenten mit einschlägiger Grundausbildung zugelassen sind, sei wichtig und sichere die Qualität. „Behandlungen gehören in die Hände von kompetenten Menschen. Wenn eine Therapie nicht richtig eingesetzt wird, hilft sie auch nicht. Das ist in der Ganzheitsmedizin nicht anders als in der Schulmedizin.“

Bei der Auswahl der einzelnen Module orientierte sich das Team an der Erfahrung aus der Ganzheitsmedizin und arbeitet eng mit inter- und nationalen Fachgesellschaften zusammen. „Wir richten uns grundsätzlich nach jenen Methoden, die auch in Form eines Ärztekammer-Diploms in Österreich angeboten werden“, betont Hubmann: „Sie sind fundiert und auch akzeptiert.“ Freilich widme man sich auch umstrittenen Themen wie Homöopathie – im Sinne einer Öffnung und einer wissenschaftsbasierten Diskussion. „Sie wird seit Jahrhunderten angewendet und zählt damit zu den traditionellen medizinischen Methoden.“ Auch die indische Heilslehre Ayurveda ist vertreten. Esoterik oder Energetik sind hingegen keine Themen in diesem Masterlehrgang.

