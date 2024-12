Fremde Arten: Was Aliens mit dem Tierschutz zu tun haben

Aussterberisiko muss neu bewertet werden

„Wir waren überrascht, dass sich bei 22 Prozent der analysierten Spezies das Aussterberisiko verringern würde, wenn fremde Populationen in der Bewertung berücksichtigt würden“, sagt Studienerstautorin Lisa Tedeschi vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Uni Wien. Die Biologin nahm im Team 230 gebietsfremde Säugetierarten unter die Lupe und stellte fest, dass 36 davon in ihrem natürlichen Lebensraum (stark) gefährdet sind.

Arten werden häufig intrakontinental umgesiedelt

Dabei gelten Asien und Ozeanien als Hotspots. Hier wie da wurden bedrohte Arten v.a. innerhalb des Kontinents aus ihrem angestammten Gebiet in Neuland verfrachtet; sei es zur Bejagung oder als Haustier. Der Schopfmakake zählt dazu. Beispiel für ein interkontinentales Paradoxon ist der Banteng. Die Sunda-Rinder, die in Südostasien nur noch in geringer Zahl grasen, nahmen 3.000 km entfernt so zu, dass sie in Australien bereits gezielt dezimiert werden.