25 Prozent der Jugendlichen haben Hörschäden

Im Bus die aktuelle Lieblingsband aus dem mp3-Player, am Abend stampfender Techno zum Sport und am Wochenende in Disco oder Club zu Sounds aus Mega-Boxen abtanzen: ständige Beschallung steht heutzutage an der Tagesordnung. Mit unbedachten Folgen, sagt HNO-Arzt Michael Arnolder. "Die Schäden summieren sich. Schon 25 Prozent aller Jugendlicher haben bereits Hörstörungen." Anlässlich des "Tags gegen Lärm" am 30. April appellieren Experten für mehr Bewusstsein. Denn die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen.