Flott in ein längeres Leben gehen

„Mit 150 Minuten Bewegung pro Woche und einer Gewichtsabnahme von drei bis vier Kilogramm reduziert sich das Diabetes-Risiko über eine Beobachtungszeit von drei Jahren um 60 Prozent“, so der Diabetologe Univ.-Prof. Bernhard Ludvik, Präsident der Diabetes Initiative Österreich anlässlich des Welt-Diabetes-Tages (14. 11.). In Österreich sei mit einem deutlichen weiteren Anstieg der Diabetes-Häufigkeit (siehe Grafik) zu rechnen – Übergewicht und Bewegungsmangel sind Hauptrisikofaktoren. „Zwölf Prozent des Gesundheitsbudgets werden bereits für die Behandlung und Prävention von Diabetes ausgegeben – das sind 2,37 Milliarden Euro. Die indirekten Kosten wie frühzeitige Pensionierungen sind da noch nicht eingerechnet.“

Auch geringe Bildung und ein Mangel an sozialer Unterstützung spielen bei Diabetes eine große Rolle, sagt Univ.-Prof. Anita Rieder vom Institut für Sozialmedizin der MedUni Wien. „Frauen mit Pflichtschulabschluss haben im Vergleich zu Frauen mit abgeschlossenem Hochschulstudium eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu leiden.“ Kinder aus sozial schwachen Gruppen haben als Erwachsene ein um 50 Prozent höheres Risiko für Diabetes.

Doch auch ein hohes Bildungsniveau bedeutet nicht automatisch einen gesunden Lebensstil, sagt Sportwissenschaftler Christian Lackinger von der Sportunion: In einer Studie mit Schrittzählern legten gut ausgebildete Angestellte im Schnitt täglich nur 3000 bis 6000 Schritte zurück: „Das ist tendenziell zu wenig, deswegen hat auch das Gewicht der Teilnehmer über die Jahre zugenommen.“ Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 10.000 Schritte pro Tag.