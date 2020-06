12-Stunden-Tag: Experten sind gespalten

Für Pausen, für ein Durchatmen – für die so genannte „Freiheit“ – bleibt keine Zeit mehr. Erholung wird zu einem Gut, das man sich teuer erkaufen muss. Da liegen wir dann, im chicen Ayurveda-Tempel, um all das zu kompensieren, was wir uns während des Arbeitsjahres aufgebürdet haben. Doch Pech, Erholung lässt sich nicht konservieren – wie Erholungsforscher Gerhard Blasche sagt. Erholung und Auszeit müssen Teil des Lebensflusses bleiben. Doch dieser Lebensfluss mäandert längst – zwischen eigens geschaffenen To-do-listen und Chefwünschen. Die Folgen: Der Mensch – ursprünglich ein Wesen, das getaktet und rhythmisch „funktioniert“ - schlittert in die Desynchronisation. Mehr Tun, weniger Schlaf, weniger Geld. Und oft auch: weniger Wertschätzung, obwohl man sich so sehr danach sehnt.

Die gefährlichste Zutat im Stress-Cocktail heißt allerdings Angst. Angst vor Jobverlust im Rahmen von so genannten Restrukturierungsmaßnahmen. Die Angst – einfach so - ins Out gekickt zu werden. Weil man nicht mitgemacht hat, weil man’s nicht wert war. Weil irgendeiner „da oben“ die falschen Entscheidungen getroffen und das Unternehmen in die Pleite gejagt hat. Das ist, was Arbeitnehmer nicht nur lähmt, sondern Dinge tun lässt, die jenseits von Belastungsgrenzen und Identifikationsmöglichkeiten liegen. Da scheint der 12-Stunden-Tag – als logische Folge all dessen - noch das geringere Problem.