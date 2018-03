20 Millionen Europäer ohne sauberes Trinkwasser

Größter „Wasserverschmutzer“ ist neben der Landwirtschaft die Industrie – Chemikalien, Medikamente und Krankheitserreger verunreinigen die Wasservorkommen. Ausreichender Schutz und entsprechende Kontrolle stehen daher im Mittelpunkt der EU-Initiative.

Um Grenzwerte nicht zu überschreiten, ist man in manchen Ländern sehr erfinderisch. In den Niederlanden, das von Massentierhaltung geprägt ist, wird die Gülle nach Mecklenburg-Vorpommern an der polnischen Grenze transportiert, wie Fank berichtet. „Dabei müsste Deutschland die Nitratwerte im Wasser reduzieren. Die EU hat bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.“ „In einigen Regionen Europas gibt es zu we nig Niederschläge – selbst in Ländern der gemäßigten Klimazonen wie Deutschland.“ Alfred Paul Blaschke Ingenieurhydrologe

Wassermangel ist hingegen in den meisten Teilen Europas kein Problem – von sehr heißen und trockenen Gegenden in Südeuropa abgesehen. „Natürlich kann es in manchen Sommern selbst in Österreich regional knapp werden, wie etwa 2003“, weiß Blaschke. Ob sich das durch den Klimawandel ändern wird, wissen die Forscher noch nicht so genau: „Für Österreich besteht in den nächsten 30 Jahren wohl keine Gefahr. Fix ist, dass die Temperaturen steigen und auch die Niederschläge, allerdings verdunstet auch mehr Wasser. Am Ende könnte sich das die Waage halten.“ In anderen Regionen Europas gebe es bereits zu wenig Niederschläge: „Das betrifft nicht nur Süd- und Osteuropa, sondern selbst Länder in gemäßigten Klimazonen wie Deutschland.“