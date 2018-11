Erstmals menschliche Überreste an Maya-Grabungsstätte entdeckt

Nach gut 40-jährigen Ausgrabungsarbeiten sind am Standort des früheren Maya-Dorfes Joya de Ceren in El Salvador erstmals die Überreste eines Menschen gefunden worden. Das Anfang des Monats entdeckte Skelett sei in einem schlechten Zustand, teilte das salvadorianische Kulturministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit. Bei ihm sei ein aus dem Gestein Obsidian gefertigtes Messer gefunden worden.

Gut konserviert

Joya de Ceren war vor mehr als 1400 Jahren bei einem Ausbruch des Vulkans Loma Caldera verschüttet worden. Unter der Vulkanasche wurde die Maya-Siedlung außergewöhnlich gut konserviert und ermöglicht daher Rückschlüsse auf die Lebensweise der Maya.

Der Mensch, von dem die nun entdeckten Knochen stammen, habe sehr wahrscheinlich am Standort des früheren Dorfes Joya de Cerén gelebt, erklärte die Archäologin Michelle Toledo. Er sei aber nicht durch den Vulkanausbruch im Jahr 535 nach Christus ums Leben gekommen, sondern erst einige Zeit danach.