Altarstein der Maya-Kultur in Guatemala gefunden

Der Fund eines rund 1.500 Jahre alten Altarsteins in Guatemala liefert Wissenschaftern neue Erkenntnisse über die frühe Maya-Kultur. Die Entdeckung des gemeißelten Steins habe zur Identifizierung eines bisher unbekannten Königs des Kaanul-Reiches geführt, erklärten die Leiter der archäologischen Stätte "La Corona", Marcello Canuto und Tomás Barrientos, am Mittwoch (Ortszeit) in Guatemala-Stadt.