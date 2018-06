Erste Ernte im Garten Eden-ISS

Alles begann 2011 als das Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) anfing, nachzudenken, unter welchen künstlichen Bedingungen Grünzeug am besten gedeiht. Man richtete ein Labor ein, schickte Forscher Zabel – den einzigen Freiwilligen für die Mission in die Kälte – auf die Wageningen-Universität in den Niederlanden, um die Kunst der Pflanzenzucht in Gewächshäusern zu erlernen und setzte ihn in den Alpen aus. Zweck: ein herausforderndes Überlebenstraining, schließlich muss sich nicht nur das Grünzeug, sondern auch Zabel ein Jahr lang im ewigen Eis behaupten.

Mittlerweile hat der Neo-Gärtner vier Monate im Südpol-Gewächshaus geschafft; und dabei Temperaturen um minus 45 Grad und einem tagelangen Sturm getrotzt, während dem er nicht aus seiner Wohnung raus konnte. In dieser Zeit musste das Gewächshaus drei Tage lang von Bremen aus ferngesteuert werden – die Nährstoffe aus dem ausgeklügelten Pumpsystem, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und LED-Lampen, die Tag und Nacht simulieren (Bild unten).