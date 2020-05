Zu wenig Geräte: Ärzte warnen vor Engpässen

Die in Europa mit 33 Staaten durchgeführte Vergleichsstudie hatte für Österreich einen deutlichen Mangel an Strahlentherapiekapazitäten ausgewiesen. Dabei werden international 40 Prozent der Heilungen bei Krebsleiden durch die Strahlentherapie erzielt. 50 Prozent der Krebspatienten sollen primär per Strahlentherapie versorgt werden, 25 Prozent kommen im Laufe ihrer Erkrankung dazu. Der Chef der Wiener Universitätsklinik für Strahlentherapie sagte bei Erscheinen der Studie gegenüber der APA: "Da wird Mangelwirtschaft verwaltet. (...) Wir können aufgrund dieser zu geringen Gerätekapazitäten nicht allen Patienten die optimale Behandlung anbieten."

In den 27 EU-Staaten, in Kroatien, Mazedonien, der Türkei, Island, Norwegen und der Schweiz stehen laut der Daten im Durchschnitt 5,3 Megavolt-Strahlen-Teletherapiegeräte pro Million Einwohner zur Verfügung. In Österreich sind es 5,1 pro Million Einwohner, also unterdurchschnittlich viele. In Deutschland, Italien und Frankreich sind es beispielsweise 6,5 (pro Million Einwohner), in Belgien 8,7, in Finnland 8,3, in Dänemark gar 9,7, in Schweden 8,2.