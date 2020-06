Krebs: Studien sind keine Experimente

Viele Eltern seien skeptisch, wenn sie eine Anfrage erhalten, ob ihr Kind an einer Studie teilnehmen könne. "Der Begriff Studie wird nach wie vor oft mit Experiment assoziiert, aber genau das ist nicht der Fall", betont Ladenstein. So hätten Kinder in Studien mit neuen Krebstherapien eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit: Dies hänge auch mit der engmaschigen Betreuung und Überwachung durch ein Team von Spezialisten und einen gleichbleibenden Ansprechpartner zusammen, der die gesamte Behandlung des Kindes koordiniere.

"Ich sage den Eltern meiner Patienten immer: Ihr Kind wird heute zu 80 Prozent gesund, weil wir in den vergangenen 30 Jahren forschen durften. Das ist auch ein Generationenvertrag", sagt die Onkologin. Für die Kinder gebe es lediglich eine minimale Mehrbelastung, etwa durch eine zusätzliche Blutabnahme oder ein zusätzliches EKG.

Kinderarzt Kerbl: "Das Ziel ist, dass die Kinder nicht nur die besten, sondern auch die sichersten Arzneimittel erhalten."

Gesundheitscheck für Jugendliche

Geld für Gesundheit: Seit Anfang des Jahres bietet die Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft (SVA) ihren Versicherten das heftig diskutierte Programm "Selbstständig gesund" an: Vereinbaren Sie mit Ihrem Arzt Gesundheitsziele (z. B. weniger Gewicht, niedrigerer Blutdruck, mehr Bewegung, weniger Rauchen) und erreichen Sie dieses Ziel in einem bestimmten Zeitraum, halbiert sich Ihr SVA-Selbstbehalt von 20 auf 10 Prozent.

Ab 2013 soll dieses Programm auch auf die Kinder der Selbstständigen ausgeweitet werden, kündigte SVA-Obmann Peter McDonald am Rande der Alpbacher Gesundheitsgespräche gegenüber der APA an. Verhandlungen mit der Ärztekammer sind im Laufen. Dieser "Gesundheits-Check Junior" solle dazu führen, dass sich die Jugendlichen mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen, so McDonald.

Gesundheitsminister Alois Stöger lehnt das SVA-Modell ab: Er plädiert für eine generelle Abschaffung der Selbstbehalte. Diese seien eine Kranken-Strafsteuer.