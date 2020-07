Überlebensrate bei Krebs steigt

Kritik gibt es von den Experten bezüglich der Finanzierung klinischer Studien. Zielinski: "Die Forschungsförderung in Österreich ist schändlich. Unsere Arbeit gelingt großteils durch die Selbstausbeutung unserer Mitarbeiter." Letztendlich würde nicht nur die Forschung darunter leiden, sondern auch der Patient. Univ.-Prof. Günther Gastl von der MedUni Innsbruck ergänzt: "Wir brauchen eine fundamentale Förderung, sonst wird die akademische Forschung versiegen oder wir begeben uns in die Abhängigkeit von industrieller Förderung." Schon jetzt werden im internationalen Vergleich ausgesprochen viele Studien in Österreich (80 Prozent) von der Industrie gesponsert.

Patienten "Verantwortung übernehmen"

Ein informierter Patient kann selbst zum Steuermann seiner Erkrankung werden – das ist das Leitbild der Patientenseminare, die Univ.-Prof. Heinz Ludwig vor knapp zehn Jahren ins Leben gerufen hat: "Informierte Patienten können mit uns Ärzten in einen besseren Dialog eintreten und wichtige Fragen mitentscheiden." Nicht zuletzt können so Schwierigkeiten leichter umschifft werden.

Dabei nimmt Ludwig die Patienten in die Pflicht: "Sie müssen eine gewisse Verantwortung übernehmen – dazu gehört, sich entsprechend auf das Arztgespräch vorzubereiten, die Krankheitsgeschichte und Befunde parat zu haben und sich vorab aufzuschreiben, was man fragen will." Hilfreich sei es in der Regel auch, den Partner zum Arztgespräch mitzunehmen – denn gerade in der oft emotionalen Situation hören vier Ohren mehr als zwei.

Nicht zuletzt betont Ludwig die Verantwortung des Patienten, die Empfehlungen des Arztes zu befolgen. Wer sich etwa nicht an die vorgeschriebene Medikamenteneinnahme hält, verschlechtert seine Prognose.

INFO: Im Rahmen des ESMO-Kongresses werden am Samstag, 29. Sept. ab 14.15 Uhr und am Sonntag ab 9.15 Uhr im Wiener Austria Center (22., Bruno-Kreisky-Platz 1) Seminare für Patienten, Familienmitglieder und Pflegepersonen abgehalten. Kostenbeitrag 12 Euro. Die Anmeldung ist vor Ort noch möglich. Nähere Informationen unter www.esmo2012.org