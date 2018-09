Ebola im Kongo: WHO warnt jetzt vor einer Ausbreitung

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) sieht ein "sehr großes Risiko", dass sich die gegenwärtige Ebola-Epidemie im Osten der Demokratischen Republik Kongo auch in andere Landesteile und die Nachbarländer ausbreitet. Es sei entscheidend, dass die an Nord-Kivu angrenzenden Provinzen und die Nachbarländer Uganda und Ruanda ihre Kontrollmaßnahmen und Vorbereitungen für eine mögliche Einschleppung der Krankheit verstärkten.