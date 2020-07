Gewaltiger Eisberg treibt im Südatlantik und droht zu zerfallen

Der Eisberg hatte sich in der Westantarktis vom Larsen-C-Schelfeis gelöst. Es war mit 175 Kilometern Länge und einer Breite von bis zu 50 Kilometern einer der größten Eiskolosse, den Wissenschafter in den letzten drei Jahrzehnten registriert haben. Experten sehen in seinem Abbruch ein Anzeichen für den Treibhauseffekt - und warnen vor der Destabilisierung großer Eisflächen in der Antarktis.