Downsyndrom: Menschen mit viel Potenzial

Er ist der erste Europäer mit Downsyndrom, der einen Universitätsabschluss hat: Der 1975 in Malaga, Spanien, geborene Pablo Pineda. Er lernte schon mit vier Jahren Lesen, hat ein Lehramtsstudium abgeschlossen und unterrichtet in einer Schule in Cordoba Psychologie.

International bekannt wurde er 2010 durch seine Filmrolle in "Yo tambien – Me too" ( "Me too – Wer will schon normal sein?").

In einem KURIER-Interview von Ro Raftl sagte er bei seinem Wien-Besuch 2010, er wolle dazu beitragen, dass sich die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber Menschen mit Downsyndrom verbessere. "Ich will zeigen, dass sie arbeiten können. Das Wichtigste ist, dass sie Arbeitsplätze bekommen." Immer wieder betont Pineda, dass "zuallererst die Gesellschaft selbst sehen muss, dass wir nicht Behinderte, sondern Menschen sind, die genau dasselbe tun können wie andere auch, und die die gleichen Rechte verdienen".

"Menschen mit Downsyndrom leiden nicht an ihrem Syndrom", heißt es auch beim Dachverband der Downsyndrom-Gruppierungen: "Sie leiden an Spott und Mitleid, an Zurückweisung und Unverständnis, an Übergangenwerden und Ausgeschlossensein."