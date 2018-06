Dino auf Eiffelturm: Skelett für zwei Millionen Euro versteigert

Ein Dinosaurierskelett ist auf dem Pariser Eiffelturm für gut zwei Millionen Euro versteigert worden. Ein französischer Käufer erhielt bei der Auktion am Montag den Zuschlag für die mindestens 152 Millionen Jahre alten Knochen, wie eine Sprecherin des Auktionshauses Aguttes mitteilte. Er werde sie in einem Museum in Frankreich ausstellen lassen.