Schottland: Forscher entdeckten riesige Dinosaurier-Fußabdrücke

Auf der Isle of Skye, die über eine Brücke mit Schottlands Nordwestküste verbunden ist, sind riesige Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt worden, die 170 Millionen Jahre alt sind. Die Abdrücke seien in einer Lagune auf der Insel gefunden worden, teilte die Universität von Edinburgh am Dienstag mit. Es handle sich um einen Fund von weltweiter Bedeutung, da er wichtige Aufschlüsse über die Jura-Periode und die Evolution der Dinosaurier gebe.