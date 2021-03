Diese Woche vor 1700 Jahren wurde der Sonntag zum Feiertag

Nach gewonnener Schlacht hofiert Konstantin die Christen und die Christen hofieren ihn. Die können ihr Glück kaum fassen. Waren sie doch 300 Jahre lang verfolgt worden und gerade erst im Jahr 311 überhaupt als Glaubensgemeinschaft offiziell zugelassen worden.

Mit der Einführung des Sonntags als gesetzlichen Ruhetag trifft Konstantin dann mehrere Fliegen auf einen Schlag.

Bis dahin gab es zwar viele Festtage, an denen nicht gearbeitet wurde, aber eben keinen fixen Ruhetag. Das kommt also prinzipiell schon einmal bei allen Bürgern im Reich gut an.