„Die Masernimpfung ist wichtiger“

Schulmedizin: „Impfen ist die beste Vorbeugung. Händewaschen senkt das Risiko einer Schmierinfektion“, so Hygiene-Experte Egon Marth. Anders als bei Erkältungen brächten andere Maßnahmen – z. B. Zinkpräparate – nichts: „Bei der Influenza kommt es zu einer Überreaktion des Immunsystems, die wahrscheinlich für einen großen Teil der Grippesymptome verantwortlich ist. Bei einem starken Immunsystem kann diese Reaktion sogar noch stärker sein.“

TCM-Medizin: „Mit Akupunktur und Akupressur kann die Abwehrkraft der Schleimhäute und des Körpers insgesamt gestärkt werden, gleichzeitig wird der Kreislauf stabilisiert“, so Neurologe und TCM-Spezialist (Traditionelle Chinesische Medizin) Alexander Meng. „Massieren Sie Nase und Stirn, die Nasenflügel sowie den Nacken zwischen den Schulterblättern durch je eine halbe Minute langes Auf- und Abreiben. Wichtig: Wärmende Tees – Ingwer, Kamille – und bei kalten Füßen am Abend ein heißes Fußbad.“

Homöopathie: „Mit Homöopathie ist es möglich, das Immunsystem zu stärken“, sagt die homöopathische Medizinerin Katrin Strauch. „Das homöopathische Arzneimittels Influenzinum kann, bei rechtzeitiger Einnahme, die Wahrscheinlichkeit eines Influenza-Ausbruches minimieren.“ Die individuelle Dosis müsse durch den Homöopathen bestimmt werden.