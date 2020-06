Die Heilwirkung von Wasser nutzen

Ganz normale Wasserfälle haben viel Potenzial für die Medizin, fanden Salzburger Forscher heraus; etwa bei Atemwegserkrankungen. "Obwohl Wasserfälle an sich im Grunde gar kein Heilwasser enthalten", sagt der Physiologe Wolfgang Marktl. Dennoch werden die tosenden Wassermassen etwa in Krimml ( Salzburg) therapeutisch bei Atemwegserkrankungen eingesetzt und mittlerweile erforscht. Marktl: "Die Wassertropfen werden beim Herunterstürzen feinst in der Luft zerstäubt und dadurch negativ aufgeladen. Das wirkt beruhigend auf verkrampfte Atmungsorgane." Wie ein mikrofeiner Sprühnebel gelangen die Wasserteilchen dabei mit der Atmung in die Lunge und entfalten hier eine reinigende Wirkung.

In einer Studie der Paracelsus Privatuniversität profitierten besonders Kinder, die an Asthma und Allergien litten, von diesem Heileffekt. So sehr, dass die Asthma-Symptome zum Teil noch Monate nach der dreiwöchigen Therapie nicht auftraten.