Die unterschätzte Krankheit

„Die Bedeutung der Bewegung in der Prävention und Therapie von Diabetes wird unterschätzt“, sagt Univ.-Prof. Thomas Wascher vom Hanusch-Krankenhaus in Wien. „Drastisch formuliert kann man sagen: Fett und fit ist weniger schlimm als schlank und nicht fit.“ Denn ausreichende Ausdauerbewegung wirke antientzündlich und reduziere damit die negativen Folgen von zu viel Fettgewebe im Bauchbereich („Apfeltyp“) auf den Stoffwechsel: „Dieser ,Apfeltyp‘ ist dann um ein Vielfaches weniger ungesund.“ Wascher war auch – gemeinsam mit dem Sportwissenschaftler Christian Lackinger von der Sportunion – federführend bei der Konzeption der „Bewegungsbox“. Diese liefert viele Tipps, wie man ein Leben mit mehr Bewegung erfolgreich in der täglichen Praxis umsetzen kann.

Noch im Frühjahr soll am Hanusch-Krankenhaus ein von Novartis unterstütztes Pilotprojekt („Gemeinsam geht es leichter“) für eine langfristige Begleitung von Diabetespatienten über mehrere Monate hinweg starten: „Die meisten Schulungsprogramme für Diabetiker dauern maximal einige Tage und legen außerdem den Schwerpunkt auf die Ernährung. Wir wollen die Bewegung in den Vordergrund stellen und untersuchen, wie erfolgreich eine solche längerfristige Begleitung ist. Wir hoffen, dass dadurch die Motivation der Patienten größer wird, dauerhaft ihren Lebensstil zu ändern und zu verbessern.“

www.oedg.at