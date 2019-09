Der Klimawandel lässt auch "Superkorallen" erbleichen

Die dortigen "sehr einzigartigen" Korallen müssen mit großen Temperatur- und Gezeitenunterschieden zurecht kommen.

Superkorallen in der Kimberley-Region

Schöpf und ihre Kollegen habe in der Region bereits Wassertemperaturen von bis zu fast 40 Grad Celsius gemessen. "Die Kimberley-Korallen sind einerseits wirklich ' Superkorallen', die extreme Bedingungen überleben. Wenn man aber den Klimawandel und die Hitzewellen wie 2016 zusätzlich mit einbezieht, merkt man, dass auch ihre Toleranz überfordert wird", so die Forscherin, die sich bereits im Studium in Innsbruck für Korallenriffe interessierte und dann über Wien und die USA ihren Weg nach Australien fand.

Labortests

In der nunmehrigen Untersuchung setzte sie die Korallen unterschiedlichen Bedingungen aus: Ein Teil wurde über neun Monate hinweg in um vier Grad Celsius kühleren Bedingungen gehalten als in ihrem üblichen Umfeld. Ein anderer Teil war über ein halbes Jahr mit im Schnitt um ein Grad erhöhten Durchschnittstemperaturen konfrontiert. Danach setzten die Wissenschafter beide Populationen über zwei Wochen hinweg unter Hitzestress von nochmals rund einem Grad über den normalen Sommertemperaturen.

Hitzestress