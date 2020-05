Crossfit: Hardcore Turnstunde

Der große Raum ohne Fenster erinnert an eine Lagerhalle oder Lkw-Garage. An der Wand lehnt ein Lkw-Reifen. Kein Zufall, er ist Trainingsgerät. Sieben Uhr morgens, im Keller eines Wiener Altbaus der Josefstädter Straße. 15 Frauen und Männer wärmen sich auf – für das, was da noch kommt. Mit Armkreisen, Hüpfen und Kniebeugen. Schaut noch nicht anstrengend aus, ist es aber. Helena Planicka, 50, zieht ihre Übungen durch, auch das harte 20-Minuten-Workout of the Day (WOD), bei dem es darum geht, möglichst viele Wiederholungen in einer bestimmten Zeit zu schaffen: Kettlebell-Schwünge – dynamisches Schwingen von Gewichten – Burpees, eine Art Springen in den Liegestütz und Medizinbälle-an-die-Wand-Werfen gehören dazu.