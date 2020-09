Corona: Nachweis in Organen auch mehrere Tage nach dem Tod

Das Coronavirus ist auch mehrere Tage nach dem Tod noch in Organen nachweisbar. SARS-CoV-2-RNA fand sich vor allem in Lunge, Rachen und im Darm. Das ergab eine Studie des Pathologen Sigurd Lax (JKU Linz, Landeskrankenhaus Graz II) mit Kollegen der Medizinunis Graz und Linz zur postmortalen Virendynamik von SARS-CoV-2, wie die JKU am Mittwoch berichtete.

Dabei wurden 28 - im Alter von 66 bis 96 Jahren - an Covid-19 verstorbene Patienten untersucht, 19 mittels Abstrichen aus Rachen, beiden Lungen, Darm, Gallenblase und Gehirn bei der Autopsie, in neun Fällen wurde nur ein Rachenabstrich genommen.