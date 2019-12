Bizarr: Tausende "Penisfische" an kalifornischer Küste angespült

Strandbesucher bekommen die sonderbaren Meeresbewohner üblicherweise nicht zu Gesicht. Denn Penisfische graben sich tief in den Sand. Wie CNN und der Guardian berichten, haben jüngst aufgetretene Stürme und Starkregenfälle in der Region jedoch besonders starke Wellen verursacht, die den Sand weggeschwemmt und die Würmer freigelegt haben. Ähnliche Penisfisch-Invasionen gab es dort bereits in den Jahren 2010 und 2016.

U-förmige Höhlen

Mit einer Größe von bis zu 25 Zentimetern graben die Penisfische u-förmige Höhlen in den Sand, um dort Nahrung zu finden. Die Lebewesen haben "die perfekte Form für ein Untergrundleben", erklärt der Biologe Ivan Parr in einem Text für das Magazin Bay Nature.

Ob die Penisfische Schaden daran nehmen, wenn sie aus ihren Höhlen an die Oberfläche gespült werden, ist unklar. Bei den widerstandsfähigen Würmern handelt es sich laut Parr um uralte Kreaturen. Einer der ältesten jemals gefundenen Würmer soll 25 Jahre alt gewesen sein. Weil sie hauptsächlich unter der Erde leben, sei die Population der Würmer schwer zu bestimmen.