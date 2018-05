Angespült: Riesiger Fisch gibt Experten Rätsel auf

Bilder eines riesigen Fisches, der am Strand von Queensland, Australien, angespült wurde, sorgen im Netz für Wirbel und bei Experten für Stirnrunzeln.

Wie die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft in Australien (ABC) berichtet, wurde das Tier von John and Riley Lindholm gefunden, als das Paar am Dienstag am Moore Park Beach entlangspazierte. John Lindholm mutmaßte im Gespräch mit ABC, dass der Fisch etwas über eineinhalb Meter lang gewesen sei. Das Gewicht des Meeresbewohners schätzte er auf 150 bis 170 Kilogramm.