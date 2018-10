Bildungsexpertin Ilsemann: "Wir muten Schülern zu wenig zu"

Wie waren denn die Ausgangsleistungen der Schüler?

Die Unterschiede im Leistungsstand waren sehr groß. Etwa ein Drittel der Schüler im 5. Jahrgang waren noch auf dem Niveau der 2. Klasse Volksschule. Viele hatten Sprachprobleme, weil sie eine andere Erstsprache hatten, aber auch deutsche Kinder taten sich z. B. mit dem Konjunktiv schwer.

Heißt: Migrationshintergrund sagt nicht immer etwas darüber aus, wie gut ein Schüler ist.

Genau: Es gibt sehr begabte und interessierte Schüler mit Migrationshintergrund. Problematisch wird es immer dann, wenn zwei Faktoren zusammenkommen: Soziale Armut und Bildungsarmut, also mangelndes Interesse der Eltern. Die meisten Kinder, die das betrifft, sind benachteiligt. Sprachprobleme können in diesen Fällen das Lernen weiter erschweren.

Wie hat sich der Schulalltag verändert?

Es gab wenig zusätzliche Ressourcen, stattdessen Teamarbeit: Alle Deutschlehrer der gleichen Stufe gingen z. B. gemeinsam auf Fortbildung und lernten, wie sie damit umgehen, dass die Schüler so verschieden sind. Man kann z.B. unterschiedliche Aufgaben stellen. Manche Schüler kann man mit Bildern und Material zum Anfassen unterstützen oder mit mehr Zeit. Hier braucht es Methodenvielfalt und individuelle Fördermodelle. Die Lehrer haben sich anschließend im Unterricht besucht und auch voneinander gelernt. Die Schulleitung musste einen Kontrakt unterschreiben, dass sie das ermöglicht. Und wir haben den Schulen große Freiheiten gegeben. „Wenn ihr mit einer Klasse in den Wald gehen wollt, Bäume fällen, wenn Ihr ganz viel Theater spielen oder eine Bibliothek aufbauen wollt: macht es!“ Auch dabei machen die Schüler die Erfahrung, dass sie etwas leisten können.

Wo gab es die größten Schwierigkeiten?

Für die Lehrer waren Disziplinprobleme zu Beginn ein riesiges Thema. Wir haben dann Regeln und Rituale wie z.B. Ruhezeichen eingeführt. War es einem Kind oder einem Lehrer zu laut, klingelte er z.B. an einer Triangel. Es war eingeübt, dass es dann automatisch ruhiger wird.

Wie schaffen es die Lehrer, ihre Ziele zu erreichen?

Das geht nur, wenn die Lehrer in einer Klasse an einen Strang ziehen. Und es sollten nicht zu viele sein. In der 5. Schulstufe reichen vier bis fünf Lehrer, weshalb man im Zweifel fachfremd unterrichten muss. Eine verlässliche Beziehung ist nämlich das Wichtigste – die Schüler müssen wissen, sie werden wertgeschätzt, doch wenn sie „Mist bauen“, gibt es auch Konsequenzen.

Wie waren die Ergebnisse der regelmäßigen Leistungstests?

In den ersten beiden Jahren gab es nur mäßige Verbesserungen, erst von der 7. auf die 9. Schulstufe zeigten sich große Fortschritte – in Mathematik lagen diese „leistungsschwächsten“ Schüler nun im Bremer Durchschnitt. In Deutsch waren die Fortschritte zwar sichtbar, aber nicht so auffällig. Das ist verständlich: Mathematik lernt man nur in der Schule, Sprache lernt oder verlernt man auch außerhalb.



Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus dem Projekt?

In Deutschland hätten wir schon vor 20 Jahren eine konzertierte Aktion von Schulverwaltung und Wissenschaft haben müssen, die vermittelt, wie man gut eine Zweitsprache lernt. Bei Mathematik und den Naturwissenschaften gab es das. Viele Lehrer wollen gut unterrichten, fühlen sich aber in manchen Klassen hilflos und überfordert. Heute bin ich mehr als früher der Meinung, dass wir den Pädagogen gute Materialen in die Hand geben müssen, die gemeinsam erprobt werden. Da sind z. B. die Kanadier ganz stark. Inzwischen gibt es auch sehr gute digitale Medien für die Vielfalt der Kinder. In Bremen hätten wir ein Anschlussprojekt mit den Volksschulen machen sollen. Denn da werden die Grundlagen für das Lernen gelegt.