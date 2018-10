OECD-Studie: Bildungschancen in Österreich sind nicht gerecht

In Wiener Neustadt sorgte vor kurzem ein türkisch-stämmiges Ehepaar für Wirbel, weil die Eltern nicht wollten, dass ihr Kind in die zugewiesene Mittelschule geht – zu viele Ausländerkinder seien dort, befanden die Eltern, und fürchteten um die Bildungschancen ihres Sprösslings.

Sonderbericht zur Bildungsgerechtigkeit

Ein OECD-Sonderbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, gibt diesen Eltern grundsätzlich recht. Viele benachteiligte Schüler, heißt es in diesem Bericht, sind in benachteiligten Schulen konzentriert und die Leistungen durchschnittlich schlechter als in nicht-benachteiligten Schulen.

Denn: benachteiligte Schüler an begünstigten Schulen erreichen im Durchschnitt der OECD-Länder 78 Punkte mehr - also deutlich mehr - als diejenigen, die benachteiligte Schulen besuchen; Benachteiligte Schüler, die Schulen mit einem durchschnittlichen Profil besuchen, erreichen in den Naturwissenschaften 36 Punkte mehr als diejenigen, die benachteiligte Schulen besuchen.

Worum geht es in dem Bericht:

Auf 190 Seiten analysieren die OECD-Bildungsforscher die Ergebnisse zur Bildungsgerechtigkeit, zeigen teils extreme Schieflagen auf und geben der Bildungspolitik Empfehlungen, wie mehr Fairness im System erreicht werden könnte.

Was ist Bildungsgerechtigkeit?

Bildungsgerechtigkeit bedeutet aus Sicht der OECD, dass Schulen und Bildungssysteme gleiche Lernmöglichkeiten für alle Schüler, unabhängig von ihrem familiären Background, bieten.

Unterschiede in den Ergebnissen dürften nicht vom Hintergrund oder der wirtschaftlichen Situation oder den sozialen Umständen der Schüler abhängen, über die diese keine Kontrolle haben.

Gute Bildung ist mehr als nur der (freie) Zugang

Schon viele Jahrzehnte wird registriert, dass mehr als 40 Prozent der Erwachsenen ein höheres Bildungsniveau als ihre Eltern haben. Allerdings haben Kinder von Familien mit einem höheren Bildungsniveau häufiger als Kinder von Familien mit einem niedrigeren Bildungsniveau vom den Möglichkeiten einer „tertiären“ Ausbildung (gemeint sind höhere Ausbildungen an Universitäten oder Fachhochschulen) profitiert.

Die Forscher schließen daraus, dass der Zugang zur Bildung, insbesondere jener zu Unis und FHs, nicht automatisch zu mehr Gerechtigkeit im Bildungssystem führt.

Wer sind deine Eltern?

Wie sich zeigt, hat der „sozioökonomische Status“ einen hohen Einfluss auf die Leistungen der Schüler. Dieser sozialwissenschaftliche Begriff beschreibt die Unterschiede von in Bezug auf Schulabschluss, Ausbildung, Beruf, Einkommen, wie viele Bücher im Haushalt sind, sogar wie oft Museen oder Theater besucht werden, aber auch Wohn- und Eigentumsverhältnisse als auch die Kreditwürdigkeit.

Konkret: Jene Schüler mit einem schwachen Background sind klar benachteiligt, sie haben deutlich schwächere Ergebnisse. Die „Bildungslücke“ entspricht etwa drei vollen Schuljahren.

Es kann besser werden

Aber: Die Bildungsforscher haben auch eine Verbesserung genau dieser Werte feststellen können, die Lücke wird also kleiner. Daraus schließen die Experten, dass Bestehen oder Fehlen von Bildungsgerechtigkeit kein unveränderliches Merkmal von Bildungssystemen ist.

Die Ungleichheit beginnt schon früh

Nächte Feststellung: Die Unterschiede in den Leistungen der Kinder entwickelt sich sehr früh und weiten sich dann im Laufe der Bildungslaufbahn aus.

Weniger Haushaltsvermögen bedeutet oft weniger Bildungsressourcen wie Bücher und Spiele und interaktive Lernmaterialien im Haus.

Darüber hinaus haben Familien mit begrenztem Einkommen seltener Zugang zu früher Bildung, wenn der frühkindliche Bereich nicht öffentlich finanziert wird.

Ergebnisse für Österreich

Besonders große Unterschiede der Schülerleistungen im Hinblick auf deren Backgrund gibt es in der Mathematik bei 10-Jährigen in England, Korea, Neuseeland und den Vereinigten Staaten.

In Österreich waren die Unterschiede durchschnittlich ausgeprägt – Bildungsgerechtigkeit findet also kaum statt.