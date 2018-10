Wo Deutsch eine Fremdsprache ist

Dass es eine „Flucht“ in die AHS in allen Städten gibt, kann man vor allem darauf zurückführen, dass in der Sekundarstufe ( Mittelschule und AHS) sehr viele Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache sind. Beim Schulstart in der Volksschule müssen Eltern in einem Fragebogen angeben, welche Umgangssprache daheim gesprochen wird. Diese Daten werden für jeden Bezirk in Österreich von der Statistik Austria gesammelt und veröffentlicht.

Wie sich zeigt, haben im Österreich-Durchschnitt 30,3 Prozent der Volksschüler eine nicht-deutsche Umgangssprache. Dieses Faktum ist insofern interessant, da Volksschulen echte Gesamtschulen sind und dabei die gesamte Schülerpopulation zwischen sechs und zehn Jahren abgebildet wird.

Rekordwerte von mehr als achtzig Prozent gibt es in Wien-Margareten und Wien-Brigittenau, in Wien führen gleich sieben Bezirke die Statistik an (siehe Grafik).

Das ist ein starker Hinweis, wo „Brennpunktschulen“ zu finden sind. Es ist aber nicht alleine ein Wiener Problem: Auch Wels, Linz, Salzburg, Wiener Neustadt, Steyr, Graz, Dornbirn oder Sankt Pölten haben einen Anteil von teils weit über 40 Prozent an Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache.

Heißt das, diese Kinder können kaum Deutsch?

„Das heißt keineswegs, dass diese Kinder kein Deutsch können. Dieser Prozentsatz ist gar nicht so groß, oft beherrschen diese Kinder zwei oder drei Sprachen“, sagt der Wiener Soziologe Kenan Güngör. „Kinder, die zweisprachig aufwachsen, können ihre Sprachdefizite in der Schule meist rasch ausgleichen.“ Klar sei aber auch, dass ein immer größer werdender Teil die Sprache nur sehr schlecht beherrscht, sagt Güngör. Er plädiert dringend für mehr Förderung – und mehr ganztägige Schulformen.