Bettwanzen in Tirol: Was die Blutsauger vertreibt

Mittlerweile werden sogar Spürhunde eingesetzt, um die Parasiten zu finden. Ein Grund für die Zunahme von Bettwanzen in den österreichischen Bergen ist die steigende Zahl an Wanderern. Neben Berghütten sind auch Wohnanlagen, Hotels und Verkehrsmittel betroffen. Vor allem in britischen Hotels sind Bettwanzen immer wieder ein großes Problem.