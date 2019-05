Bedrohtes Papageienküken: Jubel über erfolgreiche Hirnoperation

"World-fist", "weltweit zum ersten Mal": Forscher der Massey-Universität in Neuseeland jubeln über eine erfolgreiche Operation an einem erst 56 Tage alten Küken der vom Aussterben bedrohten Kakapo-Papageienart.

Ranger entdeckten den Vogel auf Codfish Island im Süden Neuseelands und bemerkten eine ungewöhnliche Beule am Kopf: Die Schädeldecke hatte ein Loch, ein Teil des Gehirns schaute heraus, nur geschützt durch die dünne äußerste Hirnhaut. Da es nur noch 144 Kakapos gibt, hatte eine Rettungsaktion höchste Priorität: Air New Zealand flog den Vogel unentgeltlich zum " Massey University´s Wildbase Hospital". Dort fand der Eingriff an "Espy 1B" - so der offizielle Name des Vogels - statt.