Rekord-Brutsaison: Wie der Kakapo vom Klimawandel profitiert

Die dicksten Papageien der Welt, die vom Aussterben bedrohten neuseeländischen Kakapos, haben heuer eine Rekord-Brutsaison erlebt - und profitieren dabei möglicherweise vom Klimawandel. Die nur 50 ausgewachsenen Kakapo-Weibchen legten 249 Eier, aus denen bisher 89 Küken schlüpften - mehr als doppelt so viel wie in der letzten Brutsaison, berichtete der Wissenschafter Andrew Digby am Donnerstag.