Bartgeier "Mia" erhält nach Amputation einen neuen Fuß

Verlieren große Vögel wie Geier ihre Beine und können nicht mehr gehen, führt das meist sehr schnell zu ihrem Tod, weil sie sich nicht mehr ernähren können. Eine Prothese kann das Glied zwar ersetzen, doch meist halten sie der extremen Belastung im täglichen Gebrauch nicht stand.

Sarah Hochgeschurz von der Veterinärmedizinischen Universität Wien wandte sich deshalb mit dem Fall des Bartgeiers "Mia" aus der Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee (NÖ) an die Humanmediziner, konkret an das Team von Oskar Aszmann von der MedUni Wien. Dieses gilt bei der Bionischen Extremitätenrekonstruktion als weltweit führend. Dort wurde im Vorjahr die erste voll integrierte bionische Arm-Prothese entwickelt , die sofort - nach dem Motto „Plug and Play“ - einsetzbar ist.

Erstmals bei einem Tier

Während bisher alle bionischen Hilfen beim Menschen eingesetzt wurden, ist es nun weltweit erstmals gelungen die sogenannte Osseointegration (also die direkte skelettäre Anbringung) auch bei einem Bartgeier zu verwirklichen - Mia erhielt einen neuen Fuß.