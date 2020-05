Babys schicken heilende Stammzellen

Das Wunder Natur bringt selbst hartgesottene Wissenschaftler immer wieder zum Staunen. „Während einer Schwangerschaft schickt das Kind Stammzellen in den Körper der Mutter und heilt geschädigtes Gewebe“, fasst der Genetiker Univ.-Prof. Markus Hengstschläger von der MedUni Wien die aktuellste Publikation seiner Forschungsgruppe zusammen, die im Fachjournal Trends in Molecular Medicine veröffentlicht wird. „Erleidet eine Schwangere zum Beispiel einen Herzinfarkt, werden diese Stammzellen eingesetzt, um sie zu therapieren – das Kind hält die Mutter am Leben. Der menschliche Körper ist schon ein Wahnsinn, nicht?“

Ein kurzer Rückblick: Schon 2003 entdeckte die Arbeitsgruppe von Hengstschläger, dass Stammzellen auch im Fruchtwasser zu finden sind. Inzwischen ist klar, dass sich diese in alle Zelltypen weiterentwickeln können – man nennt das pluripotent. Allerdings wusste man bisher nicht, welche Funktion die Stammzellen im Fruchtwasser haben. Auf der Basis aktueller Erkenntnisse glaubt Hengstschläger nun die Antwort darauf gefunden zu haben: „Die Fruchtwasserstammzellen gehen über die Plazenta ins mütterliche Blut über und regenerieren dort ihren Körper – das Kind heilt die Mutter.“ Es gebe viele Hinweise darauf, die endgültige Bestätigung dafür steht aber noch aus.