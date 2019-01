Austrophysiker Baumjohann: Alien-Spekulationen sind "Humbug"

Größe und Atmosphäre

Denn in die Erforschung von Planeten, auf denen Leben möglich ist, werden Milliarden ausgegeben. Seriöse Astrophysiker suchen dabei aber nicht nach Aliens und ihren Signalen, sondern vielmehr nach Bedingungen, die Leben entstehen lassen könnte. „Da sind zwei Aspekte ganz wichtig: die Größe eines Planeten und eine Atmosphäre, die Leben ermöglicht.“

Im Klartext: „Wir suchen einen Fels-Planeten, der in etwa so groß ist wie die Erde. Die etwas Größeren können wir natürlich leichter finden, weil es bei diesen eine größere Sternenfinsternis gibt und die Gravitationseffekte zwischen dem Planeten und der Sonne stärker sind – mit diesen beiden Methoden wird gesucht“, erläutert Baumjohann. Und zwar mit Teleskopen wie „Tess“ oder „Cheops“, die sich gerade auf die Jagd gemacht haben bzw. im kommenden Jahr machen werden.

Selbst wenn Größe und Atmosphäre passen, entsteht nicht zwangsläufig Leben. Weitere Faktoren sind z. B. der Abstand zum jeweiligen Stern, der erdähnlich sein sollte. „Auch Erdbeben sind günstig. Denn durch die Tektonik wurde bei uns viel CO2 in Gestein verwandelt, sodass Sauerstoff mehr werden konnte.“

Ein Magnetfeld wiederum würde das Leben u.a. vor kosmischen Strahlen schützen. Es muss also viel zusammenspielen, dass tatsächlich Leben entsteht. Wahrscheinlich ist es aber. „Es gibt allein in der Milchstraße 100 Milliarden Sterne“, so der Forscher der Uni Graz.