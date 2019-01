Alien-Spekulation eines Harvard-Professors passt wunderbar zu Science Fiction

Die Menschen schleudern einen Gruß durchs All. Der wird beantwortet. Zuerst mit einem Computerspiel (das erklärt sich!). Dann mit zahlreichen Oumuamuas (und einem Käfig, der die Menschen daran hindert, wissenschaftlichen Fortschritt zu machen). Und zuletzt mit Krieg, der aber nichts mit großen Weltraumschlachten zu tun hat (eine gibt es auch, aber die ist unnötig). Sondern mit dem unbedingten Vernichtungswillen aus Selbstschutz, den – so zumindest die Argumentation des Buches – alle höheren Zivilisationen gegen alle anderen entwickeln müssen.

Wenn Oumuamua also wirklich ein erster Gruß aus dem „dunklen Wald“ (so der Titel des zweiten Bandes) des Weltalls gewesen wäre, dann wäre das superspannend. Und laut Buchvorlage der Anfang von gewaltigen Problemen. Die Trisolaris-Trilogie begleitet die Menschheit aus der Abgeschiedenheit hinein in diesen dunklen Wald, der bevölkert ist von Anderen. In die psychologischen Abgründe einer technologisch hilflos unterlegenen Art. In die falsche Sicherheit derjenigen, die auf Schwächere treffen. Vor allem aber in die Erkenntnis:

Wir sind für die Frage, ob die Suche nach Kontakt mit anderen gescheit ist, überhaupt nicht gerüstet.

Und tun es trotzdem.