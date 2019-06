Austronobelpreis: Wer sich über 1,5 Millionen Euro freuen darf

Philipp Thers Botschaft ist eindeutig: „Selbst wenn es anfangs Widerstände auslöst, ist es in fast allen Fällen so, dass die Zielländer profitiert haben“, sagt der Historiker und meint damit die Flüchtlingswellen, die es immer wieder gegeben hat. Der Neo-Wittgensteinpreis-Träger muss es wissen: Schon in seiner Dissertation an der FU Berlin verglich Ther die Geschichte der polnischen mit den deutschen Vertriebenen von 1944 bis 1956.

2017 hat der Historiker ein Buch über Ursachen und Folgen von Flucht und Migration geschrieben. In „Die Außenseiter“ („ein Grundlagenwerk über Flüchtlinge“ © Ther) beschreibt er, wann und unter welchen Umständen Gesellschaften von Flüchtlingen profitieren können und was nötig ist, um Menschen aus anderen Kulturen zu integrieren.

Sein Credo ist eindeutig: Integration ist mühsam. Aber die Geschichte zeige, dass alle Beteiligten etwas davon haben – auch die Gesellschaft, die Flüchtlinge aufnimmt. Heute sagt er: „Ja, europäische Geschichte ist eben auch eine Geschichte massenhafter Fluchtvorgänge.“

Bahnbrechend

Ther, in Vorarlberg geboren, verbrachte seine Kindheit in den bayerischen Alpen sowie dreieinhalb Jahre in Istanbul. Seine Vorfahren stammen teils aus Böhmen, er spricht fließend Tschechisch und Polnisch und kann sich in etlichen ost- und westeuropäischen Sprachen verständigen. Die Wittgenstein-Jury nennt ihn einen „international anerkannten Wissenschafter, dessen Bücher in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Seine Forschungen und Monografien waren alle bahnbrechend“.

„Ich bin derzeit Gastprofessor in den USA und war am vergangenen Wochenende auf einem Waldlauf“, erzählt er, wenn man ihn fragt, wann ihn die Nachricht erreichte, dass er den Wittgensteinpreis 2019 bekommt. „Ich kann damit eine Forschergruppe an der Universität aufbauen. Es gibt da einige kluge Kollegen.“ Was er mit ihnen erforschen will? „Es geht um die Transformation des Postkommunistischen Europas nach 1989, um Wirtschaftspolitik und die sozialen Auswirkungen – von steigender Ungleichheit bis hin zur Arbeitsmigration.“

In seinem neuen Buch „Das andere Ende der Geschichte – die große Transformation“ will er sich damit beschäftigen, warum sich die Hoffnungen in und für die Länder des ehemaligen Ostblocks nicht so erfüllt haben, wie erhofft. Ther: „In der Forschergruppe wird uns vor allem die Sozialgeschichte dieser Transformation interessieren. Wir wollen einen europäischen Vergleich anstellen, denn auch die Länder westlich des Eisernen Vorhangs wurden ko-transformiert.“