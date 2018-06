Wer warum den Austro-Nobelpreis erhielt

So wenig die Forschungsgebiete der beiden Wittgenstein-Preisträger gemeinsam haben – die Freude eint sie: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und über die Ehre, die damit einhergeht“, sagt Edelsbrunner. Hemetek ergänzt: „Der Wittgenstein-Preis ist für mich persönlich so etwas wie der ‚österreichische Nobelpreis‘, eine unglaubliche Auszeichnung für das Fach sowie für meine gesellschaftspolitisch konnotierte Forschung. Ich habe mich unglaublich gefreut.“ Schließlich gehe der Preis zum ersten Mal an eine Forscherin der Kunstuniversität.

Jetzt plant sie an der mdw ein internationales Forschungszentrum für ethnomusikologische Minderheitenforschung einzurichten, das insbesondere auch der Nachwuchsförderung dienen soll. Jungen Kollegen rät sie: „Man muss für das Thema brennen.“ Auch die Überzeugung, dass was man tut, relevant ist, sei wichtig. „Und Neugier sowie die Bereitschaft von anderen zu lernen – und zwar kontinuierlich – sind für mich die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens.“ Edelsbrunner sieht es ähnlich: „Sich treu bleiben und and sich selbst glauben, dem eigenen Instinkt folgen und nicht von Meinungen anderer geleitet werden.“