Austro-Nobelpreis für Musik und Mathematik

Der 60-jährige Edelsbrunner gilt als Gründungsvater der Computertopologie und zählt zu den weltweit führenden Forschern auf diesem Gebiet. Gegenüber der APA beschreibt er sein Fach als „eine Mischung von Mathematik und Informatik“. Während es in der Mathematik um geometrische Dinge gehe, sei die Topologie eine Erweiterung der Geometrie, wo man sich für die Verformung von geometrischen Objekten interessiert. „In den Anwendungen sind die Fragestellungen von den Verformungen viel wichtiger als etwa Fläche, Länge, Größe, usw.“, so Edelsbrunner. Daher sucht der Computerwissenschafter immer die interdisziplinäre Zusammenarbeit - Ingenieure, Physiker oder Biologen haben alle geometrische und topologische Probleme, bei denen sich Edelsbrunners Methoden anwenden lassen.

Edelsbrunner, geboren am 14. März 1958 in Unterpremstätten bei Graz, studierte Technische Mathematik an der Technischen Universität (TU) Graz und ging nach seiner Promotion und einigen Jahren als Assistent an der TU Graz 1985 an die University of Illinois in Urbana-Champaign. 1999 wechselte er an die Duke University in Durham (North Carolina) und kehrte mit der Gründung des IST Austria 2009 nach Österreich zurück. Heuer hat Edelsbrunner bereits einen mit bis zu 2,5 Mio. Euro dotierten „Advanced Grant“ des Europäischen Forschungsrats (ERC) erhalten.

Die Start- und Wittgensteinpreise werden am 12. September im Rahmen des „Be Open“-Festivals zum 50-jährigen Bestehen des FWF verliehen.