Rettung für versunkene Schätze im Mittelmeer

Campbell selbst verfolgt – wenn nötig – das Treiben von Kunsträubern vom Nahen Osten bis auf den Kunstmarkt in den USA und arbeitet dabei eng mit der Polizei zusammen. „Wir müssen Bewusstsein schaffen und für Einheimische andere Möglichkeiten schaffen, damit sie nicht mehr nach Artefakten tauchen.“ Das war über Jahrhunderte durchaus üblich: Fourni war lange Zeit als Piratenversteck bekannt. Fast jedes Haus, Geschäft und Restaurant dort hat irgendwo in einem seiner Zimmer eine Amphore ausgestellt. Die Fischer haben sie in ihren Netzen gefangen. „Es ist unmöglich, das nicht zu tun“, sagen sie.

Konflikte zwischen Fischern und Archäologen sind also programmiert. Sobald eine Unterwasser-Stätte entdeckt wird, verbietet die griechische Regierung heute in der Regel dort das Fischen. In der jüngsten Vergangenheit konnten große Teile des Meeres zu geschützten Gewässern erklärt werden, wodurch die Lebensgrundlage der einheimischen Fischer ruiniert wurde.

Peter Campbell findet den Schutz unerlässlich: „Das Meer ist wichtig, um unsere Vergangenheit zu verstehen. Es ist das größte Archiv. Die Dinge da unten erzählen die Geschichte des Menschen auf der Erde. Denn der Meeresspiegel lag früher 100 Meter tiefer. Denken Sie nur an die Geschichte des Alten Rom oder Alexandria – da liegen viele Stätten unter Wasser. Die müssen wir schützen, auch weil sie unglaubliche Ökosysteme mit ganz eigenen Arten sind.“

INFO Am 14. Juni wird Peter Campbell im Rahmen der ICOM Palmyra-Gespräch über “Versunkenes Kulturerbe – neueste Erkenntnisse der Unterwasser-Archäologie im Mittelmeer“ sprechen: Kunsthistorisches Museum Wien (KHM), 18:00.