Wiener Hafen rückt näher zum Mittelmeer

Der Wiener Hafen kann mit einem Rekord aufwarten: Im Hafengelände in der Freudenau werden bis Jahresende erstmals 400.000 Container umgesetzt. Sie kommen meist per Zug aus Rotterdam, Bremerhafen oder Hamburg nach Wien, werden gestapelt und in zwei- bis drei Tagen weiter zu ihrem Bestimmungsort transportiert. Bis zu 1800 Container werden täglich umgeschlagen.



Der Hafen Wien, ein Unternehmen der WienHolding, hat sich mit seiner Tochter "WienCont" zum Big-Player im heimischen Containergeschäft entwickelt und will weiterwachsen: Gemeinsam mit dem Ennshafen in OÖ ist man deshalb eine Kooperation mit dem Mittelmeerhafen " Luka Koper" in Slowenien eingegangen.



" Koper hat alle anderen europäischen Seehäfen in der Bedeutung für die österreichische Wirtschaft überholt", meint Monika Unterholzner, Prokuristin des Wiener Hafens.

Ab Ende Oktober fahren von Wien zwei Containerzüge wöchentlich nach Koper. Die Anbindung bedeutet für heimische Betriebe eine Zeitersparnis von 7 Tagen für Gütertransporte in den Fernen Osten. Durch den konsequenten Ausbau der Hafenanlage in Wien und einer laufenden 70.000 m² Landgewinnung im alten Hafenbecken wird die Kapazität auf 500.000 Container gesteigert.