Augenmerk auf die Psyche

Zwei Jahre nach einer Rehabilitation von Herz-Kreislauf- oder Orthopädie-Patienten sind nur 15 Prozent der Betroffenen in Pension. Bei der psychiatrischen Reha sind es derzeit noch 30 Prozent: „Wir hoffen, diesen Wert noch senken zu können.“

Gleichzeitig soll auch die ambulante Rehabilitation ausgeweitet werden: An einem Pilotprojekt in Wien haben 260 Patienten teilgenommen – mit Erfolg: Im ersten halben Jahr danach waren sie deutlich weniger im Krankenstand als in den letzten sechs Monaten davor.

Über 90 Prozent der Patienten mit psychischen Diagnosen werden von den Allgemeinmedizinern versorgt. Deshalb soll ihre Kompetenz in diesem Bereich noch gestärkt werden – z.B. durch gemeinsam mit der Ärztekammer festgelegte Ausbildungsinhalte. So bleibe jede zweite Neuverschreibung aus der Gruppe der Psychopharmaka eine Einmalverschreibung. Dies könne problematisch sei, da viele dieser Medikamente erst nach einigen Wochen zu wirken beginnen.