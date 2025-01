Wir schreiben 1929 und der österreichische Archäologe Josef Keil ist mit Grabungen in Ephesos (Türkei) beschäftigt. In den Ruinen des einst prächtigen „Oktogons“, einem Prunkbau an der Kuretenstraße, der Hauptstraße der antiken Metropole, entdeckt er einen mit Wasser gefüllten Sarkophag. Darin: Ein komplettes Skelett, aber keine bedeutenden Grabbeigaben. Keil packt den Schädel ein. Nach seiner ersten Analyse im deutschen Greifswald geht er davon aus, dass es sich bei der Bestattung um „eine ganz vornehme Persönlichkeit“ und vermutlich um eine 20-jährige Frau handelte. Harte Daten bleibt Keil schuldig. Als er an die Uni Wien berufen wird, hat er den Schädel im Reisegepäck.

Jahrzehnte später greift der Vorstand des Anthropologie-Institutes, Josef Weninger, die Thesen auf. 1953 publiziert er einen Artikel mit Fotos und Messungen, in dem er ebenfalls zu dem Schluss kommt, dass der Schädel aus dem „Heroengrab“, so die Bezeichnung auf einem vergilbten Zettel beim Fund, eine junge Frau repräsentiert, die von einem „verfeinerten, spezialisierten Typus“ sei, was auf die höhere Aristokratie der Antike hindeuten könnte. Eine heute natürlich völlig unzulässige Schlussfolgerung.

In den 1980er- und 1990er-Jahren verfestigt sich der Irrglaube: Erst wird 1982 der Rest des Skelettes aufgefunden, diesmal aber nicht im Sarkophag, sondern in einer Nische in einem Vorraum der Grabkammer. Dann interpretiert man: Das Oktogon nehme architektonische Anleihen beim ägyptischen Vorbild des „Pharos von Alexandrien“. Daher könne nur die ägyptische Prinzessin in diesem prunkvollen Grab in Ephesos ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.