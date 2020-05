Antibiotika sind niemals "mild"

"Es hat zwar eine Trendwende begonnen, aber es werden bei Atemwegsinfekten immer noch zu rasch Antibiotika gegeben", sagt Prim. Univ.-Prof. Karl Zwiauer, Leiter der Kinderheilkunde im Landesklinikum St. Pölten. Dies liege einerseits am Sicherheitsdenken der Ärzte, andererseits auch am Anspruch der Eltern nach einer derartigen Behandlung und am Glauben an "weniger Aufwand".



Bei akuten Atemwegsinfekten sollten vor der Gabe von Antibiotika Haus- und pflanzliche Mittel genützt werden: "Es gibt gute wissenschaftliche Belege dafür, dass etwa Hühnersuppe Infekte der oberen Atemwege hemmen und Gliederschmerzen lindern kann."



Bei Thymian und Efeu wiederum sei unter anderem eine antibakterielle, antivirale und eine hustenlindernde Wirkung belegt. Topfen- und Kartoffelwickel können Schmerzen lindern und Entzündungen hemmen. Fazit: "All diese Mittel haben einen Stellenwert, der über einen reinen Aktionismus hinausgeht", betont Kinderarzt Zwiauer.