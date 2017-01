2017 ist ein gutes Jahr für 1984. George Orwells Dystopie, die fast jeder aus seiner Schulzeit kennt, rangiert wieder ganz oben auf der Bestseller-Liste von Amazon. „1984“ (im Original „Nineteen Eighty-Four“) ist im Jahr 1948 erschienen und schildert die dunkle Vision eines totalitären Überwachungsstaats. Hauptfigur ist Winston Smith, der durschaut, wie das oligarchische System manipuliert und funktioniert. Zentraler Punkt, der das Buch gerade wieder so aktuell mach, dreht sich um das Aufzwingen einer Einheitsmeinung durch die Machthaber – und die Formung der Gedanken und des Bewusstseins durch Realitätskontrolle. Nicht zuletzt dürfte der Begriff „alternative Fakten“, der vor Kurzem durch Donald Trumps Beraterin geprägt wurde, dazu führen, dass sich die Menschen das Buch wieder durchlesen.

Big Brother reloaded

Foto: AP/Uncredited Der wohl berühmteste Satz aus 1984, der sich bis heute gehalten hat, lautet: „Big Brother is Watching you“. In 1984 werden die Menschen von einer Gedankenpolizei überwacht und Menschen, die sich nicht einordnen, verfolgt und schließlich getötet. Offizielle Amtssprache ist „Neusprech“ – eine Sprache, die von der Partei so verändert wurde, damit das Volk kontrolliert werden kann. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass 1984 wieder im Fokus des Leserinteresses steht: Nachdem enthüllt wurde, dass es ein geheimes US-Spähprogramm gebe, wollten alle die englischssprachige Jubiläumsausgabe – die Nachfrage bei Amazon schoss enorm in die Höhe.

Warnung vor Pseudowissenschaft

Ein weiterer Autor rückt durch seine Aussagen über die Zukunft derzeit in den Fokus. Das in den 1990er-Jahren erschienene Buch „The Demon-Haunted World“ des Astrophysikers Carl Sagan warnte vor den Gefahren von Pseudowissenschaft und ermutigte die Leser zum kritischen Denken und zu Skeptizismus. Folgende Passage erscheint in diesem Licht besonders relevant:

“I have a foreboding of an America in my children's or grandchildren's time -- when the United States is a service and information economy; when nearly all the manufacturing industries have slipped away to other countries; when awesome technological powers are in the hands of a very few, and no one representing the public interest can even grasp the issues; when the people have lost the ability to set their own agendas or knowledgeably question those in authority; when, clutching our crystals and nervously consulting our horoscopes, our critical faculties in decline, unable to distinguish between what feels good and what's true, we slide, almost without noticing, back into superstition and darkness..."