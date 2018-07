Aha-Effekt: Was bei einem Geistesblitz im Gehirn passiert

Zentraler Botenstoff

Nun konnte ein internationales Forscherteam unter der Leitung des Zentrums für Medizinische Physik und Biomedizinische Technik der Medizinischen Universität Wien schwarz auf weiß darlegen, dass das charakteristische Gefühl des Glücks, der Leichtigkeit und der Gewissheit, das beim Auftauchen des Aha-Effekts entsteht, auf das Konto von Dopamin geht.

Dopamin wird auch als Glückshormon bezeichnet. Genau gesagt handelt es sich um einen Botenstoff im Gehirn, der auch beim Sex, beim Essen oder beim Glücksspiel ausgeschüttet wird. Gröbere Probleme im Dopamin-Haushalt sind Auslöser der gefürchteten Parkinson-Krankheit, spielen aber auch beim Aufmerksamkeitsdefizit bzw. Hyperaktivitätssyndrom, bei Suchtkrankheiten oder Schizophrenie eine Rolle.

„Wir konnten zeigen, dass Dopamin nicht nur als Botenstoff im Zuge von Belohnungsprozessen dient. Vielmehr ist es auch für zielgerichtetes, motiviertes Herangehen an anspruchsvolle Problemstellungen notwendig, was sich in Form von Neugier und Lernwille äußert“, sagt Studienleiter Christian Windischberger. „Unsere Ergebnisse weisen auf eine enge Beziehung zwischen Dopamin, freudiger Erregung und Kreativität hin. Außerdem zeigen sie uns Abläufe im Gehirn, die uns erklären, warum ein Aha-Effekt einprägsamer ist als eine Lösung durch rein analytisches Denken und wie hierbei die Speicherung im Langzeitgedächtnis erleichtert und verstärkt wird.“ Wie findet man so etwas heraus? Für die Fragestellung wurden 29 gesunde, freiwillige Versuchspersonen gebeten, 48 anspruchsvolle Worträtsel zu lösen. Zum Beispiel dieses: „Finde ein Wort, das sich mit den Begriffen Haus, Rinde und Apfel gleichermaßen kombinieren lässt.“ Die richtige Antwort lautet Baum. Um beobachten zu können, was sich während der 20 Sekunden, die die Probanden pro Rätsel zum Nachdenken hatten, im Hirn abspielte, schob man diese in die „Röhre“ zur Magnetresonanztomografie.

Auf den daraus resultierenden Schnittbildern sahen die Forscher in Farbe, welche noch so kleinen Areale im Hirn dabei wie stark aktiviert wurden. Für den Aha-Effekt galt: „Herausragend war der Nucleus Accumbens, eine Kernstruktur im unteren Vorderhirn“, so Windischberger.