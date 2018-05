Diese Pflanzen bringen das Gehirn auf Touren

Lebenswurzel

Der zweite Superstar unter den „Memory-Pflanzen“ ist Panax Ginseng, die Ginsengwurzel. Auch sie wird in Asien seit Jahrhunderten als wichtiges Stärkungsmittel für Körper und Geist eingesetzt. In China kennt man Ginseng seit 3000 Jahren, in Korea ist sie als „Wurzel des Lebens“ hochgepriesen. Die relevanten Substanzen sind Saponine, sogenannte Ginsenoside – wahre Powerstoffe, die gegen Infektionskrankheiten und stressbedingte Erschöpfungszustände wirksam sind. „Zudem steigert Ginseng die Konzentrationsfähigkeit, das Reaktionsvermögen und die geistige Leistungsfähigkeit. Und auch hier wurden zellschützende Effekte auf die Gehirnzellen nachgewiesen“, sagt Leitner und präsentiert sowohl weißen als auch roten Ginseng. Die Pflanze ist dieselbe, der Unterschied liegt lediglich im Trocknungsprozess. Für eine optimale Wirkung wird eine Tagesdosis von 200 und 400 Milligramm empfohlen.

Die beiden Asiaten – Ginkgo und Ginseng – sind nicht die einzigen Fitnesstrainer für das Gehirn. Sibirische Taigawurzel, Brahmi, Kurkuma, Guaraná steigern ebenfalls die Geisteskraft. Und auch in europäischen Gefilden gibt es die eine oder andere Pflanze, die unsere grauen Zellen aktiviert. Griechisches Eisenkraut, Rosmarin, Rosenwurz zählen dazu. Details in unseren Pflanzenporträts zum Nachlesen. In diesem Sinn: Feed your brain!