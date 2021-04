Affe-Mensch-Mischwesen lebte 19 Tage in der Petrischale

Wissenschaftler aus China und den USA feiern ihr gelungenes Experiment als Meilenstein in der Transplantationsmedizin. Die Vereinigung der Zellen von Tier und Mensch glückte dem Team um Juan Carlos Izpisua Belmonte vom Salk Institute in Kalifornien bereits vor zwei Jahren. Jetzt wurden Details bekannt, die Studie im Fachblatt "Cell" veröffentlicht.

Izpisua Belmonte und Kollegen verwendeten für ihre Versuche sechs Tage alte Embryonen von Javaner-Affen, denen sie 25 pluripotente Stammzellen (hEPSC) einsetzten. Die menschlichen Stammzellen integrierten sich in die verschiedenen Zellschichten des Embryos.

Stabile Chimären

Wie das Team in seiner Studie berichtet, erwies sich das Mischwesen als überraschend stabil, nach zehn Tagen waren 103 der insgesamt 132 Embryonen am Leben, nach 19 Tagen noch drei. Ähnliche Versuche wurden bereits mit Zellen von Mäusen und Schweinen durchgeführt, hier gelang die Integration der Zellen bei Weitem nicht so gut.